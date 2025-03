Il prefetto di Mantova in visita al Comando provinciale della Guardia di Finanza

MANTOVA Nella mattinata odierna il Prefetto della Provincia di Mantova, Dott. Roberto Bolognesi, si è recato in Visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova.

L’Autorità, accolta con gli onori di rito e ricevuta dal Comandante Provinciale, Col. Antonello Cefalo, presso la Caserma “Fin. Luigi Boccaletti”, di Corso Garibaldi, si è intrattenuta, in un clima cordiale, con il Comandante e l’intero Quadro Ufficiali della Guardia di Finanza di Mantova.

Per l’occasione, il Comandante Provinciale ha tenuto un Briefing, nel cui ambito sono stati illustrati gli aspetti più significativi dell’intera attività della Guardia di Finanza mantovana.

Sono state affrontate, altresì, tematiche afferenti alle principali caratteristiche della realtà socio-economica della provincia virgiliana nonché linee di azione operative dei Reparti della Guardia di Finanza, costantemente orientate alla tutela dell’economia legale ed al contrasto ad ogni forma di illecito, a corollario delle direttive, del Prefetto, nella sua funzione di raccordo interistituzionale.

Al termine della Visita, parole di apprezzamento per la professionalità e il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza mantovana sono state espresse dal Prefetto, che ha sottolineato come il progresso e lo sviluppo dei territori non possono avvenire se non in un contesto di legalità, implicante anche la consapevole azione sinergica di contrasto alle forme più pervasive e organizzate di criminalità.