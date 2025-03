Ubriaco alla guida: patente ritirata e auto sequestrata dai carabinieri

VIADANA Ci ha rimesso la patente e probabilmente anche l’auto un 55enne di Viadana che è risultato positivo all’alcol-test. L’uomo è stato fermato ieri in paese per un controllo dai carabinieri del Radiomobile di Viadana in seguito al quale è risultato avere un tasso alcolemico di 1.50 g/l per i quali oltre al ritiro della patente con annessa denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, i militari hanno proceduto anche al sequestro ai fini della confisca del veicolo che guidava, in quanto era a lui intestato.