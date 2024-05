La Banda della Polizia di Stato per i 40 anni del Parco del Mincio

MANTOVA Quarant’anni di Parco del Mincio con musica e tanti eventi dedicati. La banda della Polizia di Stato apre le celebrazioni per il quarantennale del Parco regionale del Mincio. Diretti dal Maestro Maurizio Belli, i musicisti si esibiranno martedì 7 maggio presso gli ambienti del Teatro Sociale di Mantova, accompagnati dai solisti Carlotta Dalia, alla chitarra, e Giuseppe Gibboni, al violino. Presentato da Paola Prestini, il programma di sala spazierà da a Bizet a Piazzolla, Morricone, Paganini, Gardel e molti altri. La performance sarà impreziosita dalle interpretazioni della soprano Federica Caseti Balucani e dal tenore Cataldo Caputo. L’evento è realizzato da Parco del Mincio e Polizia di Stato, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Mantova e Provincia di Mantova.

«Il programma inizia con un evento che rende omaggio alle istituzioni, alle comunità e alle forze dell’ordine con cui il Parco da sempre collabora per esplicare la sua azione di tutela e conservazione del patrimonio naturale- spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer – proseguirà a stretto giro con iniziative diffuse nei territori, rivolte alla cittadinanza e al mondo della scuola, realizzate con il fondamentale contributo di, associazioni, fondazioni e imprese».

«La Polizia di Stato è al servizio del cittadino ma è anche prossimità – commenta il Questore Giannina Roatta – questo evento è importantemette insieme questi due aspetti, ed è anche un’apertura della nostra istituzione alla cittadinanza, un omaggio ai mantovani e alla provincia di Mantova. Per un traguardo importante come i quarant’anni del Parco, ci riempie di gioia e di orgoglio poter essere presenti con la Banda musicale della Polizia che è un’orchestra a tutti gli effetti, come fiati tra le più importanti a livello internazionale, la preferita di Ennio Morricone». Il concerto avrà inizio alle ore 19:00 ed è possibile assistervi inviando un’email a biglietteria@mantovateatro.it o telefonando allo 0376 1590869 entro domenica 5 maggio (e fino a esaurimento posti). Musica ma non solo: è ricco il calendario di appuntamenti dedicati, incentrati su temi come la biodiversità, il benessere, la memoria dei luoghi e delle tradizioni, oltre che la formazione. In calendario esplorazioni alla scoperta del territorio, escursioni, attività di educazione ambientale, oltre che il “Festival del Benessere nel Parco del Mincio”.

Convegni e conferenze in collaborazione con scuole, università, istituzioni e ordini professionali sono previste nella seconda parte dell’anno. Il calendario completo delle iniziative sarà pubblicato suwww.parcodelmincio.it e sui canali social del Parco (Facebook e Instagram). Antonia Bersellini Baroni