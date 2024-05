Domenica a Grazie la festa degli aquiloni

CURTATONE Domenica 5 maggio a Grazie, presso la riva del lago superiore si svolgerà per il 12° anno la Manifestazione “Aquiloni in festa” portando con sé una miriade di colori, forme e dimensioni che incanteranno gli occhi di grandi e piccini. Preparatevi a essere catturati dall’incanto di questi colori che danzano nel cielo. L’aria sarà pervasa dalla magia e dalla gioia mentre gli aquiloni prendono vita e sollevano i loro colorati volti verso l’alto. Dalle ore 14,30 saranno distribuiti aquiloni a tutti i bambini. L’offerta sarà libera e sarà destinata al materiale per gli aquiloni del 2025. Invitate amici e parenti e preparatevi a vivere un’esperienza che vi porterà letteralmente tra le nuvole!