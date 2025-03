“Me contro te” sabato al PalaUnical, e il luna park del Boma resta chiuso per tutto il pomeriggio

MANTOVA Il Comune di Mantova informa che, con ordinanza n. 113/2025, è stata disposta la chiusura temporanea del Luna Park in località Boccabusa nel pomeriggio di sabato 22 marzo 2025. Il provvedimento è stato adottato in conformità a quanto stabilito dal verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del 17 marzo 2025, che ha subordinato il parere favorevole allo svolgimento dello spettacolo alla chiusura temporanea del Luna Park.

Lo spettacolo musicale “Me Contro Te – Lo Show dei 10 Anni”, in programma presso il Palazzetto dello Sport del Palaunical, ha registrato oltre 4.000 prenotazioni e richiede misure organizzative per garantire l’afflusso sicuro del pubblico e il transito dei mezzi di servizio. La compresenza del Luna Park, insieme alle attività del centro commerciale “La Favorita”, del cinema Cinecity e delle strutture commerciali limitrofe, potrebbe generare criticità per la viabilità e la sicurezza pubblica.

Per questi motivi, il Comune di Mantova ha ritenuto necessario disporre la chiusura temporanea del Luna Park nel pomeriggio del 22 marzo 2025, al fine di assicurare lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza e di ordine pubblico.

Il Comune di Mantova si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia cittadini e operatori del Luna Park per la collaborazione.