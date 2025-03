Infortunio a Castiglione : operaio colpito alla testa da una lastra di metallo

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Infortunio sul lavoro questa mattina a Castiglione delle Stiviere. Un operaio di 46 anni è stato colpito al capo da una lastra di metallo mentre si trovava al lavoro in una ditta specializzata in piscine in via Fontane. L’operaio è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Castiglione per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Il fatto è accaduto questa mattina poco prima delle 10 Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i i carabinieri e i tecnici dello Spsal di Ats Val Padana.