Musica e cultura. Bulbarelli (Fdi): “Trame Sonore è un evento musicale diffuso di rilevanza internazionale. Un orgoglio la presentazione a Palazzo Lombardia”

“È un orgoglio essere alla conferenza stampa di presentazione di Trame Sonore a Palazzo Lombardia presso la biblioteca Marzio Tremaglio: Una convergenza di attenzioni istituzionali ha portato il Maestro Carlo Fabiano, il direttore artistico di Trame Sonore, l’evento musicale diffuso di rilevanza internazionale che dal 29 maggio al 2 giugno animerà Mantova in ogni dove. Ringrazio l’Assessore alla Cultura Francesca Caruso per l’accoglienza e aver consentito la presentazione di un viaggio musicale straordinario che attraversa i luoghi artistici e culturali della nostra città rinascimentale”, così si esprime il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paola Bulbarelli a margine della conferenza stampa di presentazione della 14° edizione di Trame Sonore a Milano presso la Biblioteca Marzio Tremaglia a Palazzo Lombardia.