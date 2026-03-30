Torna “Trame Sonore”: il festival porta a Mantova 300 artisti e collaborazioni da tutto il mondo

Per cinque giorni 300 musicisti protagonisti di oltre 150 concerti in trenta luoghi di Mantova, da Palazzo Ducale a vicoli nascosti e piazze. È l’edizione 2026 di ‘Trame Sonore’, il festival internazionale di musica da camera, ideato da Oficina OCM, in programma dal 29 maggio al 2 giugno, a Mantova, con il patrocinio di Regione Lombardia. Alla conferenza stampa di presentazione della 14ª edizione, a Palazzo Lombardia, a Milano, sono intervenuti gli assessori regionali Francesca Caruso (Cultura) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste).

“’Trame Sonore’ non è solo un festival – spiega l’assessore Francesca Caruso –, ma un’esperienza che si vive e si condivide. A Mantova la musica esce dai luoghi tradizionali e diventa incontro, relazione, scoperta. È un invito a rallentare, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare dalla bellezza. In un tempo che ha sempre più bisogno di connessioni autentiche, iniziative come questa ci ricordano quanto la cultura possa essere viva, inclusiva e profondamente umana”.

“Sono molto grato – aggiunge l’assessore Alessandro Beduschi – a ‘Trame Sonore’, all’organizzazione, ma soprattutto alla mia collega Caruso, che ha creduto fortemente nella potenza della musica tra la gente in un luogo di grande splendore come Mantova. Una città che fa della valorizzazione degli artisti e dell’arte il proprio vessillo. Ogni anno c’è una crescente attenzione per questa kermesse e credo che Regione Lombardia non perda l’occasione per stare vicina ai territori”.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti tra gli altri, anche Paola Bulbarelli, consigliere regionale e il maestro Carlo Fabiano, direttore artistico di ‘Trame Sonore’.

“Siamo emozionati – sottolinea Carlo Fabiano – perché in tanti anni di attività questa è prima volta che presentiamo un’iniziativa nella sede di Regione Lombardia. Noi siamo orgogliosamente cittadini della Lombardia e sappiamo di rappresentare un aspetto fondamentale della nostra regione, ovvero la creatività. Niente meglio di Mantova oggi può candidarsi ad essere il laboratorio delle idee, dell’arte e della cultura. ‘Trame Sonore’ è un festival che raggiunge tutti i pubblici con 300 artisti protagonisti di 150 concerti in 30 luoghi di inimmaginabile bellezza acustica attraverso 12 trame unite in un unico filone”.

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI – ‘Trame Sonore’, realizzato in partenariato con il Comune, Palazzo Ducale e Fondazione Palazzo Te, vede al centro del progetto l’Orchestra da Camera di Mantova, fulcro artistico e motore di una manifestazione che da anni ospita artisti provenienti da tutto il mondo. Nel 2026 il festival apre uno spazio di confronto e collaborazione fra realtà internazionali come la String Quartet Biennale Amsterdam e l’International Chamber Music Festival Utrecht nei Paesi Bassi, il West Cork Chamber Music Festival in Irlanda, Kammermusicfest Lockenhaus in Austria, Midtvest Nørre Vosborg Kammermusik Festival in Danimarca e Ilumina Festival in Brasile.

I LUOGHI DEI CONCERTI – Durante il festival, luoghi emblematici come Palazzo Ducale, Palazzo Te, Teatro Bibiena, Rotonda di San Lorenzo, Basilica di Santa Barbara, Palazzo D’Arco, Palazzo della Ragione e Palazzo del Podestà diventano palcoscenici musicali, accanto a dimore storiche private, cortili nascosti, vicoli e piazze. Uno dei tratti distintivi di ‘Trame Sonore’ è la possibilità di percorrere il festival secondo una propria linea di ascolto, all’interno di dodici trame che configurano una vera e propria mappa musicale e culturale. Il festival sarà presentato con un concerto in anteprima martedì 5 maggio al Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala di Milano con la presenza dell’artista in residenza Alexander Lonquich. Il programma degli eventi è disponibile a questo link e sul sito internet dell’evento: www.oficinaocm.com/it/trame_sonore_2026.