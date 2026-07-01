Navette gratuite dai parcheggi del Boma per i concerti del Summer Festival

APAM informa che, in occasione dei concerti del Mantova Summer Festival in programma dal 4 all’11 luglio, sarà attivato un servizio di navetta gratuito dai parcheggi del Boma verso il centro città. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Mantova, punta a favorire una mobilità più sostenibile durante le serate di grande affluenza, riducendo il traffico veicolare e agevolando gli spostamenti del pubblico.

Il servizio sarà operativo dalle 17.00 alle 21.30 per le corse di andata e riprenderà dalle 23.00 all’1.00 per il ritorno dopo i concerti, con una frequenza di una corsa ogni 10 minuti.

Le navette partiranno dalla fermata urbana APAM di Boccabusa (via Melchiorre Gioia), effettueranno fermata davanti al Boma e a Campo Canoa, per poi raggiungere lo stallo bus nei pressi del Papa’s. Le corse di ritorno partiranno invece dalla fermata APAM di viale Mincio, con fermate di scarico a Campo Canoa e ai parcheggi del Boma.

I concerti del Mantova Summer Festival in calendario sono:

sabato 4 luglio – Caparezza

martedì 7 luglio – Pet Shop Boys

venerdì 10 luglio – LP

sabato 11 luglio – Jethro Tull

Nelle stesse serate sarà inoltre potenziata la navetta gratuita da Montelungo, che verrà prolungata dalle 21.00 fino all’1.00, per garantire un ulteriore collegamento comodo e rapido verso il centro.

Un servizio pensato per agevolare il pubblico e rendere più scorrevole la viabilità cittadina durante uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate mantovana.