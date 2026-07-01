Torna “Campagne”: il concorso fotografico che racconta il paesaggio rurale mantovano

Torna il concorso fotografico “Campagne – Il respiro dello spazio rurale”, promosso dal Consorzio agrituristico mantovano, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, Touring club italiano – club di territorio di Mantova, Delegazione Fai (Fondo ambiente italiano) di Mantova, Anbi Lombardia, Eco museo della risaia, dei fiumi, del paesaggio rurale mantovano. La manifestazione, giunta alla XX edizione, racconta, attraverso immagini reali, la vita di campagna, le trasformazioni intervenute nel lavoro agricolo e nello spazio rurale. Più precisamente, le fotografie dovranno raffigurare i paesaggi agrari, la stagionalità ed i mutamenti meteorologici, la crisi climatica, gli animali della corte, l’architettura e l’edilizia rurale e religiosa, manufatti idraulici, il lavoro agricolo, la biodiversità, mercati contadini, feste popolari, la vita in agriturismo, delle campagne di Mantova.

Le foto, da un minimo di una ad un massimo di cinque, dovranno essere in formato jpeg ed avere una dimensione minima di 3 MB e massima di 5 MB. Potranno essere mandate in formato digitale, caricandole in una sezione apposita del sito www.consorzioagrituristicomantovano.it, unitamente alla compilazione di un apposito form di iscrizione al Concorso o essere consegnate, già stampate, direttamente presso la sede del Consorzio. Il termine della consegna è fissato per venerdì 30 ottobre 2026.

La giuria selezionerà le fotografie finaliste che saranno premiate mercoledì 11 novembre, in occasione della giornata di San Martino, presso l’agriturismo Costavecchia di Ghisiolo. Sono previsti importanti premi per le prime 10 fotografie selezionate.

Il regolamento e la scheda di iscrizione si trovano sul sito www.consorzioagrituristicomantovano.it, presso i mercati contadini di Mantova, a Borgochiesanuova e sul Lungorio o presso l’ufficio informazione e accoglienza turistica (Iat) di Mantova. La partecipazione è gratuita. Il materiale fotografico raccolto andrà a costituire la memoria storica dell’archivio fotografico “Campagne”, a disposizione di coloro che intendono conoscere, per immagini, l’evoluzione sociale delle campagne mantovane in quest’ultimo ventennio. La fotografia, infatti, ha il potere di fermare il tempo, di narrare storie e di custodire la memoria di un mondo in continua trasformazione. L’archivio del concorso fotografico “Campagne” presenta già 3.150 fotografie che testimoniano come sono cambiati il lavoro agricolo e lo spazio rurale. Un grande patrimonio sulle trasformazioni intervenute nel lavoro agricolo e nello spazio rurale che ha concorso a promuovere il cibo contadino ed a contrastare il consumo del suolo. Per ulteriori informazioni sul concorso, è possibile contattare il Consorzio agrituristico mantovano, strada Chiesanuova, n° 8, tel. 0376324889, (Michela Bastoni), indirizzo e mail progetti@agriturismomantova.it, oppure telefonando al 3292127504