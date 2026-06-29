Oggi atteso l’apice del caldo, ma dalla serata ecco i primi temporali

MANTOVA – Il caldo africano è ormai all’apice della sua intensità. Dopo i quasi 38 gradi registrati ieri pomeriggio, oggi le temperature massime potrebbero crescere ancora fino ad insidiare il record di 38,2 gradi del giugno 2019, ormai traballante da giorni. È in vista quindi un ennesimo giorno infuocato, al culmine di un’ondata di caldo mai osservata in giugno, sia per durata che per intensità. Impressionante la serie delle temperature che registriamo da giorni: di fatto, le massime supereranno oggi i 36° per l’ottavo giorno consecutivo. C’è però una novità. Da questa sera i primi refoli freschi atlantici si scontreranno con l’aria bollente. Già nelle ore del pomeriggio l’arco alpino conoscerà infatti i primi rovesci diffusi, destinati a raggiungere l’area padana in serata con il rischio di fenomeni di forte intensità. Gli effetti sulle temperature non tarderanno a manifestarsi. Già domani le massime caleranno di 2 o 3° portandosi attorno ai 35°. Non solo caldo estremo. La siccità delle ultime settimane ha iniziato a impoverire le riserve idriche proprio mentre le temperature raggiungono valori eccezionali per il mese di giugno generando a loro volta fortissima evaporazione. D’altro canto, per quanto concerne le piogge, la primavera è stata in tal senso piuttosto avara, specie all’inizio. Le conseguenze iniziano già a manifestarsi nei campi. I terreni agricoli del mantovano, specie quelli dell’est e sud della provincia, mostrano un crescente deficit di umidità, costringendo molte aziende ad anticipare o intensificare le irrigazioni. A soffrire sono soprattutto le colture estive, dai vigneti ai frutteti fino al mais, che affrontano una fase delicata del ciclo vegetativo proprio durante uno dei periodi più caldi dell’anno. Come anticipato, l’anticiclone africano inizia a mostrare segni di indebolimento. Tre saranno le fasi del cambiamento atteso: le ultime elaborazioni dei modelli anticipano una prima ondata temporalesca già questa sera, destinata a un bis domani pomeriggio. Un primo impulso perturbato, legato a un fronte freddo in discesa dalla Francia, darà origine oggi a temporali a macchia di leopardo specie sull’Alto mantovano. Domani l’afa rimarrà, ma le massime non saliranno oltre i 35° in attesa di un secondo passaggio temporalesco attivo in serata. Mercoledì le temperature scenderanno ulteriormente sui 33-34° nonostante la presenza del sole per buona parte della giornata, in attesa di nuovi temporali, attivi anche nel pomeriggio. Saranno questi ad introdurre il vero cambiamento; giovedì pomeriggio le massime non saliranno oltre i 30-31°. Venerdì mattina le minime scenderanno quindi di poco al di sotto dei 20°, una temperatura che i termometri non vedono da più di 2 settimane.