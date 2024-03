Quartieri puliti: “lotta continua” contro i furbetti delle spazzature

MANTOVA Il “piano quartieri puliti” dell’amministrazione prosegue anche oggi, dopo avere già messo a confronto l’assessore all’ambiente Andrea Murari con i residenti di altre aree periferiche. Il tutto nel contesto di revisione del Regolamento di igiene urbana che la giunta Palazzi mette in campo per contrastare fenomeni diffusi di inciviltà prodotti dai cosiddetti “furbetti delle spazzature”. L’appuntamento odierno parte alle 14.30 a Formigosa (ritrovo alle ex scuole di piazza Diaz), per spostarsi alle 16 a Castelletto Borgo (dai giardini di strada Castelletto).

Gli hashtag della missione ambientale della giunta riguardano il “decoro urbano” e la missione “città pulita” che lo stesso consiglio comunale ha approvato nelle settimane scorse anche rincarando le sanzioni amministrative verso chi abbandona i rifiuti, o li conferisce indebitamente, oppure verso i proprietari di cani che non ne raccolgono le deiezioni solide o liquide.

«In un momento in cui stiamo realizzando un’infinità di interventi epocali per la città, è importante mantenere la stessa attenzione anche per l’ordinario: la pulizia e le piccole manutenzioni», commenta Murari, che proprio pochi giorni fa ha sostenuto anche il volontariato di cittadini che si sono fatti carico di ripulire le sponde dei nostri laghi.

«Per farlo bene – prosegue l’assessore all’ambiente – è necessario un confronto continuo con i cittadini. Per questo abbiamo deciso di fare sopralluoghi in tutti i quartieri della città. Oggi saremo a Formigosa e a Castelletto; nelle scorse settimane abbiamo fatto Colle Aperto, Ponte Rosso, cittadella e Lunetta. La prossima settimana saremo a Frassine e a Virgiliana. Oltre ai tecnici del Comune e la Polizia locale mi accompagnano sempre i responsabile dei servizi rifiuti e verde di Mantova Ambiente perché è su quello che inventiamo i sopralluoghi. È ovvio che poi raccogliamo segnalazioni di ogni tipo di cui prendiamo nota, e che condivido poi con la giunta. Dopo il giro ispettivo, torno nei quartieri a verificare che i problemi siano risolti. Ieri ero di nuovo a Lunetta con Mantova Ambiente per programmare ritiri straordinari in tre blocchi di condomini» conclude Murari.