Rotary e Fondazione Comunità Mantovana per i più poveri

MANTOVA La pandemia è ancora in corso e gli effetti del Covid-19 si fanno sentire sempre di più. Per questo dieci Rotary Club di Mantova e provincia, insieme alla Fondazione Comunità Mantovana, hanno dato vita a un’iniziativa di solidarietà per degli aiuti alimentari. Da domenica prossima saranno disponibili mille kit, ognuno comprensivo di 63 pasti – colazione, pranzo e cena – per una persona, quindi della durata di 21 giorni. La raccolta fondi che ha dato il via al progetto ha visto un contributo di 30 mila euro, 19 mila da parte dei Rotary Club e la restante quota da parte della Fondazione.

“È un’idea nata dal basso, dai singoli soci, che sostiene la nostra idea di service”, ha spiegato Lorenzo Gaioni, assistente del Governatore del Distretto lombardo del Rotary Sergio Dulio, “un’iniziativa concreta per contrastare le difficoltà alimentari di tante persone a cui abbiamo voluto rispondere con il “fare” dei singoli rotariani, pronti a mettersi a disposizione per il territorio”. Oltre alla raccolta fondi tante aziende e singoli soci hanno messo a disposizione prodotti e servizi, anche di logistica, per un valore complessivo dell’iniziativa che arrivare così a un valore economico complessivo di circa 60 mila euro.

“Sabato pomeriggio ci ritroviamo per l’allestimento dei locali messi a disposizione dalla polisportiva di San Pio X in viale Fiume e il giorno successivo inizieremo il confezionamento dei kit con i prodotti a lunga scadenza che verranno completati in due sessioni, alle quali parteciperà anche il Governatore Dulio”, ha proseguito Gaioni. Alcuni kit verranno distribuiti direttamente domenica, altri verranno conservati in un magazzino a Rodigo. I beneficiari dovranno essere persone residenti nella provincia di Mantova e a farne richiesta potranno essere comuni, parrocchie, associazioni locali o anche singoli soci Rotary che sono a conoscenza di situazioni di reali difficoltà. “Il progetto è stato messo in piedi in soli tre mesi”, ha concluso Gaioni, “anche i privati possono fare richiesta dei kit ai singoli Rotary Club del nostro territorio”.

“La nostra partecipazione a questa iniziativa va a unirsi al Fondo povertà che abbiamo istituito a seguito della pandemia”, hanno specificato Alberto Bottoli e Franco Amadei per la Fondazione Comunità Mantovana, “in questo caso ci occupiamo della povertà alimentare però il Covid-19 ne ha create altre economiche, formative e lavorative”. Nel mantovano la Caritas oggi conta 2800 famiglie da seguire.