Agricoltura, Cai: Sandro Cappellini nominato vicepresidente vicario

MANTOVA – Sandro Cappellini è stato nominato vicepresidente vicario della Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani (Cai) per i prossimi quattro anni. Direttore di Confai Mantova, Cappellini era già vicepresidente di Cai, l’associazione di rappresentanza delle imprese agromeccaniche alla quale Confai Mantova aderisce.

“Il ruolo che i consiglieri di Cai mi hanno affidato mi riempie di orgoglio e mi carica di responsabilità nei confronti di una categoria che negli anni ha svolto un ruolo cruciale nell’innovazione in agricoltura, generando a livello nazionale un fatturato di oltre 4 miliardi di euro – commenta Cappellini -. Ringrazio dunque il presidente Gianni Dalla Bernardina e il consiglio di Cai per il nuovo incarico. La missione per il quadriennio è quella di riconoscere il ruolo determinante delle imprese di meccanizzazione agricola nell’ambito dell’innovazione in agricoltura e accompagnare il percorso verso una maggiore sostenibilità”.

Nei giorni scorsi il vicepresidente vicario Sandro Cappellini e il presidente di Cai Gianni Dalla Bernardina avevano illustrato gli obiettivi delle imprese agromeccaniche al ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, auspicando la creazione di un Albo professionale che certificasse le imprese agromeccaniche. Sulla medesima posizione, a garanzia della trasparenza del settore, si è schierata anche Coldiretti.