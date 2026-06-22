Royal Air Maroc apre il Verona–Casablanca

Royal Air Maroc, compagnia aerea di bandiera del Marocco fondata nel 1957 e presente da oltre 50 anni in Italia, ha inaugurato il nuovo volo diretto Verona-Casablanca, operativo dal 21 giugno 2026 con tre frequenze settimanali, il mercoledì, il venerdì e la domenica.

La nuova rotta rafforza ulteriormente il presidio della compagnia sul mercato italiano, che si conferma il secondo più rilevante in Europa per il vettore, e consolida il ruolo del Nord-Est italiano all’interno della strategia di sviluppo di Royal Air Maroc in Italia.

Con l’apertura del collegamento da Verona, salgono a otto gli aeroporti serviti in Italia dalla compagnia: Napoli, Catania, Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia e Verona.