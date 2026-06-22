Scomparso da settimane da Curtatone, Matteo De Vecchi è stato ritrovato a Bologna

CURTATONE – Si conclude con un lieto fine la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso familiari e amici di Matteo De Vecchi, il quarantenne che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 6 giugno. Dopo giorni di ricerche e appelli diffusi anche attraverso i social network, l’uomo è stato individuato a Bologna. Una prima segnalazione della sua presenza nel capoluogo emiliano era già emersa il 12 giugno, ma soltanto nelle ultime ore è arrivata la conferma del ritrovamento. A rassicurare tutti è stata la madre, che ha potuto finalmente mettersi in contatto con il figlio. «Ho parlato con lui e mi ha detto che sta bene», ha raccontato, esprimendo gratitudine verso le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto. L’allarme può dunque considerarsi concluso. Matteo De Vecchi è stato ritrovato sano e salvo e la sua famiglia può ora tirare un sospiro di sollievo dopo settimane di forte preoccupazione.