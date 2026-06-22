Il parco di via Groppi a Castiglione intitolato a papa Benedetto XIII

CASTIGLIONE – Il parco pubblico di via Groppi, nel quartiere Campasso di Castiglione delle Stiviere, è stato intitolato a papa Benedetto XIII durante una cerimonia alla presenza del vescovo di Mantova, monsignor Marco Busca. La scelta è legata al fatto che il pontefice canonizzò san Luigi Gonzaga nel 1726. L’area verde, situata accanto alla cooperativa sociale Fiordaliso, è stata individuata anche per il richiamo ai valori di solidarietà e attenzione verso i più fragili che caratterizzarono la vita del patrono della città.