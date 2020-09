Sabato 19 casting in via Bonomi per il cortometraggio sul covid

MANTOVA Sabato 19 settembre 2020 si terrà a Mantova, alla Scuola di Teatro Ars (via Bonomi, 3), un casting per attori per un cortometraggio sul tema Covid, in collaborazione con Mantova Film Commission. Il cortometraggio – promosso da ASST di Mantova e da Koinè – è prodotto da ASST di Mantova, My Sound e Fondazione Comunità Mantovana, col patrocinio di Mantova Film Commission.

La trama tratta, in modo originale, l’emergenza Coronavirus nella sua fase più intensa: quella vissuta dal nostro Paese tra marzo e aprile. I registi Mario d’Anna e Stefano Mangoni hanno da poco ultimato una serie di interviste con i diretti protagonisti, medici, operatori e pazienti dell’ASST: testimonianze che confluiranno nel progetto, a contorno del cortometraggio stesso.

Le riprese inizieranno a Mantova nella seconda metà di ottobre, per durare sette giorni in tutto.

Per partecipare ai casting sarà necessario presentarsi nella giornata di sabato 19 settembre dalle ore 10 alle ore 18 (con una pausa tra le ore 13 e le 14).

Si segnala che, essendo un cortometraggio con ambientazione d’epoca (parte della storia è ambientata negli anni ’40), non potranno partecipare ai casting gli aspiranti attori con le seguenti caratteristiche:

– sopracciglia ad ali di gabbiano, marcatamente ritoccate, e tatuaggi evidenti e vistosi;

– origine extraeuropea;

– capelli lunghi, non disposti a tagliarli se richiesto.

I ruoli da ricoprire sono i seguenti:

– bambino (maschio) dagli 8 ai 12 anni (protagonista della pellicola);

– uomo di circa 20 anni, corporatura normale;

– uomo di circa 35 anni, corporatura normale;

– uomo di 50/60 anni.

Documenti richiesti in fotocopia:

– documento d’identità, patente o passaporto;

– codice fiscale;

– IBAN personale;

– certificato medico che attesti lo stato di buona salute (per coloro che abbiano superato i 74 anni di età).

Per i minorenni: i documenti di entrambi i genitori e del minorenne. Se il minore non è in possesso del documento d’identità, è possibile inserire la richiesta di appuntamento per ottenerlo, nella quale devono essere specificati il nome e il cognome del minore. In caso di presenza di un solo genitore, allegare il documento che attesti la patria potestà.