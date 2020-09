Confartigianato, assunto un safety manager per le aziende associate

MANTOVA Confartigianato Imprese Mantova ha ritenuto importante per i propri associati, investire in sicurezza dotandosi di un tecnico interno per servizi sempre più articolati e complessi.

Un investimento da 100mila euro per risolvere e tutelare le differenti necessità delle imprese, anche in chiave anti-Covid. E’ stato assunto un ingegnere ambientale, esperto in sicurezza nei luoghi di lavoro e in applicazione dei protocolli che si occuperà anche della formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e delle squadre di emergenza e definizione ed elaborazione protocolli aziendale anti Covid 19.

“Abbiamo voluto inserire questa figura con grande esperienza – spiega il presidente dell’associazione Lorenzo Capelli – per supportare e seguire le aziende nell’attuazione dei protocolli di sicurezza. E’ per noi un investimento impegnativo, ma importante che va incontro alle reali esigenze delle imprese”.

Il compito del tecnico sicurezza sarà da un lato quello di suggerire le misure di prevenzione più adatte in base al comparto di appartenenza e delle peculiarità della singola ditta assistendola passo a passo, e dall’altro anche di predisporre con loro le migliori soluzioni e i sistemi più adatti per evitare di dover bloccare l’intera produzione nel caso dovesse manifestarsi un solo caso di contagio tra i dipendenti.

Tra gli altri innumerevoli servizi di cui si occuperà valutazioni dei rischi aziendali, gestione ditte in appalto e valutazione rischi interferenziali, verifiche di conformità di luoghi ed attrezzature di lavoro, check-up amministrativi sulla documentazione, direttiva macchine e perizie su macchine ed impianti, sicurezza nei cantieri, procedure di gestione aziendale della sicurezza, prevenzione e lotta antincendio, indagini strumentali in ambiente di lavoro (agenti chimici, fisici e biologici, impatto odorigeno), misurazioni del rumore, modellizzazione acustica e bonifica acustica, modelli di ricaduta di inquinamento atmosferico, ventilazione industriale, analisi dell’ambiente indoor, consulenza normativa e simulazione di ispezioni degli organismi di controllo.