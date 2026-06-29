MANTOVA – Continua l’operazione di disinfestazione contro le zanzare nelle aree verdi pubbliche della città, a cura del Servizio Verde di Mantova Ambiente.
Da oggi al 3 luglio è in programma il secondo ciclo di trattamenti adulticidi, parte del piano stagionale che prevede cinque interventi complessivi con cadenza di 20-25 giorni.
Il calendario degli interventi copre progressivamente tutti i quartieri.
Oggi Bosco Virgiliano, Centro città, Te Brunetti, Valletta Valsecchi.
Domani Cittadella, Colle Aperto, Mantova Nord, Virgiliana, Gambarara, Sparafucile, Lunetta Frassino.
Mercoledì 1 luglio Centro città, Fiera Catena, Valdaro, Castelletto Borgo, Formigosa.
Giovedì 2 luglio Borgo Pompilio, Belfiore, Borgo Angeli, Borgo Chiesanuova, Due Pini.
Venerdì 3 luglio Centro città (giardini e viali alberati), Lago Paiolo, Valletta Paiolo.
I trattamenti vengono eseguiti nelle prime ore del mattino, tra l’1 e le 6, con prodotti a basso impatto ambientale registrati come presidi medico-chirurgici o biocidi UE.
In caso di pioggia, l’intervento viene ripetuto nei giorni successivi.
Manifesti informativi vengono affissi nelle aree interessate.
Secondo ciclo di disinfestazione contro le zanzare
MANTOVA – Continua l’operazione di disinfestazione contro le zanzare nelle aree verdi pubbliche della città, a cura del Servizio Verde di Mantova Ambiente.