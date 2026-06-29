Confindustria cresce: più imprese, più partecipazione, più peso nei dossier strategici

MANTOVA – Un’Associazione solida, in crescita e sempre più centrale nel supporto alle imprese del territorio. Questo il quadro che emerge dall’Assemblea privata di Confindustria Mantova dello scorso 22 giugno, in cui la platea dei soci ha approvato il bilancio e tutti gli adempimenti formali della vita associativa. Nel corso dell’appuntamento il presidente Fabio Viani ha fatto il punto sull’economia territoriale, ha illustrato l’andamento dell’Associazione e le direttrici di sviluppo: “Oggi Confindustria Mantova è una comunità composta da oltre 350 imprese associate, che rappresentano sul territorio circa 23.500 addetti e quasi 15 miliardi di fatturato. Nel 2025 abbiamo registrato una crescita della base associativa con 29 nuovi ingressi, insieme a un incremento dei ricavi: segnali chiari della solidità e dell’attrattività del nostro sistema”.

Un risultato che si accompagna a un dato altrettanto significativo: la partecipazione delle imprese. Nel corso dell’ultimo anno sono stati superati i 9.400 contatti diretti con le aziende, tra incontri, visite e consulenze, con un trend in ulteriore crescita nel 2026. “Non cresce solo il numero delle imprese associate, ma cresce soprattutto il loro coinvolgimento. Questo è il segnale più importante: siamo un’Associazione sempre più vicina e connessa ai bisogni reali delle aziende” ha sottolineato Viani.

Nel suo intervento, il presidente ha ribadito il ruolo centrale della rappresentanza, evidenziando i risultati conseguiti su dossier strategici per il territorio. Alcuni esempi: il riconoscimento della Zona Logistica Semplificata e il rafforzamento del sistema infrastrutturale e logistico, con i progetti di mobilità sostenibile del polo di Valdaro. Confindustria Mantova inoltre siede ai tavoli nazionali di rinnovo dei CCNL di settori strategici per il nostro tessuto imprenditoriale – legno-arredo e tessile, abbigliamento e moda – e presidia le attività sindacali della metalmeccanica.

Accanto alla rappresentanza, si rafforza l’azione a supporto della competitività delle imprese, con focus su innovazione, sostenibilità, capitale umano, lavoro, internazionalizzazione, accesso al credito, sicurezza e compliance. Tra i progetti principali: supporto all’introduzione dell’intelligenza artificiale e alla cybersecurity (in qualità di antenna del Digital Innovation Hub Lombardia), il servizio Unimpiego, il Tavolo ESG, le iniziative di education come il progetto Calamita (oltre 900 studenti coinvolti), strumenti per l’internazionalizzazione e il credito, check-up su ambiente e sicurezza e lo sviluppo delle community professionali.

Cresce anche il ruolo degli eventi associativi come leva di posizionamento, per portare al centro del dibattito temi strategici – dall’innovazione alla geopolitica – e valorizzare il territorio.