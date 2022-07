Svuota casa per strada: inquilina Aler multata dalla Polizia locale

MANTOVA Ennesimo caso di incivili dei rifiuti beccati dalla Polizia Locale. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale all’altro ieri. Nella circostanza una famiglia di tunisini in procinto di traslocare da un’abitazione di proprietà dell’Aler a un altro appartamento, messo a disposizione sempre dalla medesima azienda, ha pensato bene di svuotare l’abitazione riversando una buona parte di quanto in essa contenuto in strada. I fatti sono occorsi in via Tamassia, zona Borgo Pompilio, dove una donna si è resa responsabile di un consistente abbandono di rifiuti di tipo indifferenziato tra cui svariati capi di abbigliamento, mobilio, un televisore, ingombranti vari, cassette di vario tipo e così via, trasportati in strada con l’aiuto di un carrello da supermercato. Gli agenti dell’Unità Amministrativa della Polizia Locale si sono quindi immediatamente attivati esaminando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona che in breve tempo fornito l’identikit della donna e grazie anche alle segnalazioni di alcuni cittadini, gli agenti sono riusciti a dare un nome alla responsabile dell’abbandono. Le telecamere hanno evidenziato come la solerte signora, per circa due ore, con un costante e continuo andirivieni, grazie all’utilizzo del carrello, ha trasformato la pubblica via in una discarica a cielo aperto. Quando gli agenti del comando di viale Fiume hanno bussato alla porta della signora, la stessa, a fronte dell’evidenza, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. Ora dovrà rimuovere tutti i rifiuti e portarli in discarica per il corretto smaltimento, oltre a pagare una multa da 500 euro.