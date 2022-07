Ubriaca fuori strada con l’auto: patente ritirata a una 48enne denunciata per guida in stato di ebbrezza

MANT0OVA L’altro ieri, in strada Trincerone, una 48enne di Mantova ha perso il controllo della propria auto finendo così fuori strada. All’arrivo della Polizia Locale, per i rilievi di legge, l’automobilista presentava evidenti sintomi di ubriachezza. La donna veniva pertanto sottoposta immediatamente all’alcool test che evidenziava un tasso alcolemico superiore di quasi cinque volte il limite previsto. Gli agenti procedevano quindi al sequestro del veicolo e ritirando immediatamente la patente di guida alla signora, la quale veniva altresì denunciata per guida in stato di ebbrezza. Fortunatamente, visto anche il poco traffico presente in via Trincerone, l’incidente non ha avuto conseguenze più gravi.