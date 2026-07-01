Gp Nuvolari, ultimo mese per iscriversi alla manifestazione internazionale

È iniziato il conto alla rovescia per la chiusura delle iscrizioni al Gran Premio Nuvolari, la prestigiosa manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche in programma dal 17 al 20 settembre. Da trentasei edizioni l’evento rende omaggio al grande Tazio Nuvolari, il pilota mantovano che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’automobilismo mondiale.

L’attesa cresce per uno degli appuntamenti più eleganti e iconici del calendario del motorismo storico, diventato un punto di riferimento per collezionisti, gentleman driver e appassionati di auto d’epoca provenienti da tutto il mondo. Saranno 300 gli equipaggi pronti a vivere quattro giornate all’insegna di passione, competizione sportiva, cultura automobilistica e scoperta del territorio, valori che da sempre contraddistinguono il Gran Premio Nuvolari.

L’edizione 2026 si presenta con importanti novità, a partire da un percorso completamente rinnovato: oltre 1.100 chilometri tra prove cronometrate e prove di media, attraversando alcuni degli scenari più affascinanti di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Repubblica di San Marino.

A rendere ancora più spettacolare il tracciato saranno tre prestigiosi autodromi che hanno ospitato la Formula 1 – Mugello, Imola e Magione – insieme a tre suggestivi circuiti cittadini, allestiti nei centri storici di Carpi, Forlì e Lugo di Romagna.

I concorrenti saranno protagonisti di una sfida scandita da prove cronometrate e di media, lungo alcune tra le strade più suggestive d’Italia, dando vita a un appuntamento esclusivo ed elegante per piloti e appassionati, in onore del mito che ha fatto la storia dell’automobilismo mondiale, Tazio Nuvolari.

Il Gran Premio Nuvolari nasce nel 1954 da un’idea degli organizzatori delle Mille Miglia. Per onorare la scomparsa di Tazio Nuvolari, avvenuta l’11 agosto 1953, il percorso della gara bresciana fu modificato così da transitare per Mantova. Da allora, venne istituito l’evento in onore di Tazio, da destinare al pilota più veloce e quindi disputarsi sui lunghi rettilinei che percorrono la pianura Padana, partendo da Cremona e transitando per Mantova, fino al traguardo di Brescia.

La 36^ rievocazione moderna, Ideata e organizzata sin dal 1991 da Mantova Corse, si svolgerà nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport. Confermata la presenza dei partner storici Red Bull, Gruppo Finservice e Morbio Costruzioni: grazie al loro supporto il Gran Premio Nuvolari offrirà ai partecipanti un’esperienza adrenalinica e memorabile, capace di fondere il piacere della guida tra luoghi di grande bellezza, con una competizione sportiva di altissimo livello.

Il 36° Gran Premio Nuvolari godrà, tra gli altri, del patrocinio delle Regione Lombardia, delle Città di Mantova, Rimini, Arezzo, Forlì e Ferrara, dei Ministeri del Turismo e dello Sport della Repubblica di San Marino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.