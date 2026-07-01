Via Conciliazione, al via il cantiere del teleriscaldamento: strada chiusa fino al 17 luglio

Prenderanno il via lunedì 6 luglio 2026 i lavori di manutenzione straordinaria della rete cittadina del teleriscaldamento in via della Conciliazione, un intervento finalizzato a migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, fino al 17 luglio sarà chiuso al traffico il tratto di via della Conciliazione compreso tra via Pero e via Chiassi, con modifiche temporanee alla viabilità, tra cui l’inversione del senso di marcia di via Pero e l’istituzione di divieti di sosta nelle aree interessate.

L’intervento, eseguito da Sei S.r.l. – Servizi Energetici Integrati, prevede la manutenzione straordinaria delle valvole del teleriscaldamento, la posa di cavidotti e di un armadio stradale ( si tratta di un contenitore posizionato sui marciapiedi per proteggere e organizzare o collegamenti delle reti pubbliche).

Durante il cantiere saranno garantiti gli accessi alle abitazioni, la percorribilità pedonale in sicurezza e sarà data un’adeguata informazione ai residenti delle vie interessate. Saranno inoltre predisposte specifiche misure per limitare i disagi alla circolazione e tutelare la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Al termine dei lavori, le aree interessate saranno ripristinate nelle condizioni originarie, con particolare attenzione alle pavimentazioni e agli elementi di pregio presenti lungo il percorso