Laura Pausini concede il bis a Mantova

Mantova Dopo il primo posto nella classifica EarOne Airplay Radio e EarOne Airplay Tv con il singolo “Un buon inizio”, anche il World tour debutta con grande successo.

A pochi giorni dal lancio mondiale, dopo Roma Bari e Milano, raddoppiano anche Mantova e Torino, per cui dopo il 19 dicembre la Pausini sarà ancora a Mantova la serata successiva nonostante il primo appuntamento non sia ancora da considerarsi tutto esaurito.

Si arricchisce con altri nuovi concerti la “luna di miele” della cantante italiana più premiata del mondo, a poche settimane dal successo di #Laura30, l’incredibile maratona live che l’ha vista esibirsi in tre special performance in 24 ore sui palcoscenici di New York, Madrid e Milano, per festeggiare trent’anni di carriera.

Laurapausini World Tour 2023/2024, organizzato e prodotto da Friends & Partners, dopo un’anteprima estiva in Piazza San Marco a Venezia (30 giugno – 1e 2 luglio) e Plaza de España a Siviglia (21-22 luglio) prenderà il via a dicembre da Roma (la data zero sarà l’8 dicembre a Rimini), per proseguire poi nel resto d’Italia (Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Bologna, Torino, Bolzano e infine Milano).

I biglietti sono in vendita da ieri.

Prezzi da 69 euro a 120 euro.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

@Neos, compagnia aerea di Alpitour World, è official partner di Laura Pausini World Tour 2023/2024.