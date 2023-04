Pallavolo serie D f – Il Porto recupera con il ValleSabbia. Luppi: “Vogliamo un altro successo”

Porto M. I campionati sono in pausa per le Festività pasquali, ma c’è chi gioca. Le Pizzerie 80Voglia Porto saranno in campo stasera (ore 20.30) per recuperare la gara casalinga della ventesima giornata nel girone A della serie D femminile. Le mantovane sfidano il ValleSabbia Roè Volciano, che occupa la quarta posizione con 42 punti ed è reduce dalla sconfitta per 3-0 a Vobarno. Le virgiliane sono invece a quota 23 e nell’ultimo turno hanno vinto a Cremona per 3-0 sul fanalino Esperia Cremonaufficio. «Siamo ormai alle ultime partite della stagione regolare – osserva coach Cristian Luppi – Siamo tranquilli per quanto concerne la nostra classifica. Affrontiamo in questo recupero una squadra bresciana che si annuncia esperta, ma è logico che giocando in casa faremo il possibile per fare bella figura, cercare di giocare bene e riuscire a conquistare il successo, per fare il bis dopo quello centrato sabato scorso contro il Cremonaufficio».