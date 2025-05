Nasce Mantova Soon: online eventi, lifestyle e cultura

Mantova Fondazione Palazzo Te e Strongvilla presentano Mantova Soon, la web-app che raccoglie, ordina e diffonde le proposte culturali di Mantova e della provincia, rendendo disponibili online le informazioni di concerti, mostre, serate, spettacoli e degli eventi in programma nel territorio, grazie all’adesione e alla collaborazione degli enti organizzatori. La web-app Mantova Soon è stata sviluppata per essere utilizzata facilmente sia da telefono che da desktop, raggiungibile dal sito www.mantovasoon.it. L’interfaccia è semplice: una barra di ricerca e un elenco in ordine di data degli eventi in homepage. Concerto, mostra, danza sono alcuni esempi di ricerca. Possibile anche la ricerca tramite la mappa per scoprire facilmente cosa succede attorno all’utente in tempo reale. “Mantova Soon è il frutto del sistema di alleanze che Fondazione Palazzo Te ha attivato con le comunità che producono cultura – racconta Stefano Baia Curioni, direttore di Fondazione Palazzo Te -, in particolare è uno strumento che diffonderà tutte le iniziative culturali del territorio, che aiuterà il pubblico interessato a partecipare alle attività artistiche culturali a sapere cosa c’è, dove e quando. Sarà un importante strumento di accessibilità per tutto il territorio di questa grande comunità culturale che è Mantova con la sua provincia”. “Strongvilla condivide con tutti gli altri produttori di cultura le difficoltà nell’informare il proprio pubblico sulle iniziative e attività che offre – afferma Saro Torreggiani, presidente di Strongvilla -. Talvolta la mancanza di budget, di competenze o di tempo impedisce ai piccoli e medi organizzatori culturali di accedere a campagne promozionali strutturate, limitando l’efficacia del dialogo con il proprio pubblico. L’esperienza come produttori culturali, le competenze nel settore della tecnologia e della comunicazione ci hanno permesso di pensare a uno strumento che potesse migliorare la connessione tra organizzatore e fruitore, a prescindere dalla capacità economica e promozionale dei singoli, rimettendo così al centro il valore dell’offerta culturale. Mantova Soon nasce come strumento “alla pari” creato da cittadini per altri cittadini, da produttori per altri produttori, perché il benessere è tale solo se può essere condiviso con chi ci circonda”. In un mese ha registrato oltre 3000 visite da parte degli utenti, 90 partner organizzatori iscritti e 200 eventi caricati. Il progetto Mantova Soon è nato dall’idea di creare uno strumento digitale informativo per valorizzare la proposta culturale del territorio, a seguito di alcuni tavoli di confronto tra enti del Terzo settore, impegnati nella ripartenza delle attività post-Covid. Strongvilla Aps decide di costituire una redazione in grado di divulgare contenuti informativi su scala territoriale attraverso i social network dando vita a Bag Magazine, il primo magazine digitale della città di Mantova. L’associazione decide quindi di partecipare al bando di finanziamento promosso da Invitalia “Tocc – Transizione degli organismi culturali e creativi” per sostenere lo sviluppo dell’app.