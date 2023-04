Mattarella “La pace tra i popoli dev’essere costantemente difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Sappiamo che la pace tra i popoli non è mai garantita per sempre, come dimostra il conflitto in Ucraina, ma deve essere costantemente difesa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla celebrazione del Centenario della fondazione del Gruppo delle Medaglie d’oro al Valor Militare d’Italia. “E’ la lezione della stagione perenne dei doveri, senza la quale nessuna comunità può sopravvivere e progredire. E’ una sensibilità, questa, della quale il gruppo medaglie d’oro è promotore esemplare e che deve interpellare e vedere protagoniste tutte le istituzioni della Repubblica”, ha aggiunto. “E’ con questi sentimenti che vi ringrazio, esprimendovi la riconoscenza della Repubblica, e vi ringrazio anche per quanto continuate a fare”, ha concluso il capo dello Stato.

(ITALPRESS).

-foto Quirinale-