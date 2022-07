Porto Mantovano – “Uffici comunali chiusi il sabato”. Minoranza già sulle barricate

Porto Mantovano Per ora sono solo rumors, ma la ventilata possibilità, da parte dell’amministrazione comunale, di chiudere gli uffici comunali il sabato sta già suscitando un certo subbuglio nella popolazione. Per evitare “sorprese”, ma soprattutto per cercare di capire se le voci che circolano sono reali, la consigliera di opposizione Renata Facchini (M5S) ha protocollato una mozione urgente per chiedere lumi alla maggioranza. «Premesso che tale eventuale decisione, per altro immotivata, creerebbe non poche difficoltà ai cittadini, in particolare agli anziani che necessitano di dialogare con il personale, richiedere informazioni agli sportelli e ottenere il rilascio di atti e certificazioni e considerato altresì che, per coloro ancora attivi nel mondo del lavoro sarebbe penalizzante avere la possibilità di accedere fisicamente agli uffici comunali solo nei giorni dal lunedì al venerdì, e non più come avviene ora al sabato mattina, invitiamo il sindaco Massimo Salvarani a riferire durante il prossimo consiglio sulle reali intenzioni dell’amministrazione». La mozione infatti impegna la giunta a non dare corso all’ipotetica chiusura degli uffici comunali nella giornata di sabato. «Un’idea bizzarra, oltre che priva di logica, che finirebbe per allontanare ulteriormente i cittadini-contribuenti dalle istituzioni; anche perché sarebbe paradossale che mentre alcuni Comuni stanno valutando di estendere l’arco temporale di accesso ai servizi, Porto sembrerebbe andare in direzione opposta ponendosi in contrasto rispetto alle esigenze della cittadinanza».