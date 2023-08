Immigrazione, Bonaccini “E’ emergenza, rischio tendopoli nelle città”

FIRENZE (ITALPRESS) – “C’è una vera e propria emergenza, abbastanza annegata dalla stampa. Se ci fosse un altro governo sarebbe la prima notizia dei telegiornali”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, nel corso di un incontro a Viareggio parlando dell’emergenza immigrazione. “Ci sono arrivi triplicati, le cose il governo non solo non le ha risolte, ma si stanno aggravando. Ora abbiamo il rischio che nelle città arrivino le tendepoli. Serve un’altra Conferenza delle Regioni e serve che presto che con il governo ci sia un incontro, altrimenti rischiamo una stagione problematica. Si coinvolgono le Regioni e i Comuni perchè noi vorrei che il governo scarichi le responsabilità, come sta facendo, su prefetti e sindaci”, ha aggiunto Bonaccini.

