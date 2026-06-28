Borgo Virgilio: Grest e Plastic Free per educare i giovani all’ambiente

BORGO VIRGILIO Una mattinata dedicata al rispetto dell’ambiente, alla corretta gestione dei rifiuti e alla riduzione dell’inquinamento da plastica. Il Sensibilization Day promosso da Plastic Free Onlus nell’ambito delle attività del Grest comunale, al quale hanno partecipato 45 giovani, si è svolto nella sala consiliare di Borgo Virgilio. A coordinare l’incontro è stata Federica Nonfarmale, nuova referente Plastic Free, al suo primo evento ufficiale sul territorio. Un esordio particolarmente significativo, avvenuto in un Comune che da anni collabora con l’associazione e ha scelto di integrare la tutela ambientale nelle proprie politiche e nelle attività rivolte alla comunità. Durante la mattinata i partecipanti sono stati accompagnati in un percorso di riflessione sui problemi causati dall’eccessivo utilizzo della plastica, dall’abbandono dei rifiuti e da comportamenti quotidiani poco responsabili. Particolare attenzione è stata dedicata alle buone pratiche che ciascuno può adottare per ridurre la propria impronta ambientale, differenziare correttamente i materiali e contribuire alla cura degli spazi condivisi. L’incontro con il Grest ha permesso di parlare soprattutto alle nuove generazioni, che possono diventare preziose messaggere di comportamenti virtuosi anche all’interno delle famiglie. Sensibilizzare bambini e ragazzi significa infatti aiutarli a comprendere che ogni scelta, anche quella apparentemente più piccola, può produrre conseguenze sull’ambiente. «Borgo Virgilio collabora con Plastic Free dal 2019 attraverso un protocollo d’intesa e si è distinto negli anni per le proprie politiche ambientali. Il Comune – ha ricordato il vicesindaco di Borgo Virgilio Elena Dall’Oca – è stato premiato fin dalla prima edizione del riconoscimento “Comune Plastic Free” e dal 2023 ha raggiunto il livello delle tre tartarughe, riservato alle Amministrazioni considerate tra le più virtuose». Tra le azioni intraprese sul territorio rientra anche il percorso verso una raccolta specifica delle bioplastiche, separata da quella delle plastiche tradizionali. Un’iniziativa utile a migliorare la qualità del conferimento e a evitare che materiali differenti, pur apparendo simili, vengano smaltiti nello stesso contenitore. La giornata ha quindi delineato i nuovi orizzonti di una collaborazione già consolidata tra Plastic Free e il Comune.