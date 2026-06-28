La danza sperimentale tra sospensione ed equilibrio dialoga con la Sala dei Cavalli

MANTOVA La Sala dei Cavalli ha ospitato la performance site-specific “Equilibrium”, per la regia e la coreografia di Virgilio Sieni, uno spettacolo suggestivo promosso da Fondazione Palazzo Te, venerdì sera con due repliche entrambe sold out.

I corpi angelici di Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Vanessa Mattei Scarpaccini e Andrea Palumbo, hanno suscitato l’entusiasmo del pubblico. Al centro della sala, con gli spettatori seduti ai lati delle pareti, gli interpreti hanno messo in scena nella penombra una danza rappresentata da forme di sospensione ed equilibrio. Le lunghe sospensioni, dettate anche da un sottofondo musicale lento e costante, hanno unito il passato e il presente, mostrando trasformazioni minime nei segni visibili dei volti e dei corpi, una trasformazione chimica e umana tra corpi e cose, spazio e presenza, alla maniera di Ovidio e così come risuona nel De Rerum Natura di Lucrezio.

I corpi sembravano sculture in movimento capaci di tenere in equilibrio gli oggetti e giocare col tempo sospeso nell’orizzontalità dello spazio. La scenografia della Sala dei Cavalli di Giulio Romano è stato l’ambiente ideale per accoglie i corpi, i cosmi ancestrali, che hanno tracciato a piedi nudi i modi e i mondi per muoversi, camminare, attraversare, sostare e condividere.

“I gesti trascolorano tra margini e forme della prossimità – hanno commentato gli organizzatori in una nota – sfumando nei corpi vicini. Si accarezza lo spazio levigato con spostamenti leggeri e coralità somiglianti che si dispongono per stratificazioni fisiche. Il lavoro indaga la possibile risonanza tra il corpo che accoglie le figure spaziali dell’equilibrio e il gesto quale fonte di sospensione in ascolto delle declinazioni spaziali delle presenze angeliche. Il luogo del corpo e lo spazio intorno si uniscono in una pratica di ascolto per la creazione di un quartetto di danza inteso al pari di una meditazione sull’accoglienza”.

Un bel ritorno a Palazzo Te per Sieni che aveva tenuto con successo una serie di stage aperti ai cittadini sul linguaggio del corpo.