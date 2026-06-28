Solferino: fiaccolata della Croce Rossa, in 6mila sulle orme di Dunant

SOLFERINO Sono stati veramente in tantissimi ieri pomeriggio e sera, nonostante la calura estiva, a partecipare alla 33ª fiaccolata della Croce Rossa italiana, l’evento con cui si è conclusa la 4 giorni dedicata a celebrare la storia della più grande organizzazione umanitaria al mondo, nei luoghi in cui nacque l’idea visionaria del suo fondatore Henry Dunant.

Quasi 6mila le persone che hanno risposto presente all’appuntamento, unite dal desiderio di incontrarsi, rinnovare lo spirito del movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e vivere insieme l’emozione unica della fiaccolata per le storiche strade che nel 1859 videro i primi soccorsi ai feriti della Battaglia di Solferino e San Martino.

Presenti per l’occasione il presidente della Cri Rosario Valastro, i sindaci dei Comuni di Castiglione e Solferino Enrico Volpi e Germano Bignotti, oltre ad altri sindaci del territorio, rappresentanti della società civile e autorità varie. «Solferino e Castiglione non sono solo luoghi della memoria, ma anche e soprattutto realtà in cui la memoria e gli impegni di oggi e di domani si incontrano – ha sottolineato Valastro –. Oggi celebriamo l’umanità, che è una scelta che si rinnova ogni giorno attraverso il servizio, la solidarietà e la capacità di essere presenti dove il bisogno è più grande».

La fiaccolata ha preso il via intorno alle 20 da piazza Castello a Solferino, punteggiando in modo suggestivo il percorso collinare fino al parco Pastore di Castiglione, dove è giunta circa due ore dopo, per poi lasciare spazio alla festa.