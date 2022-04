CASTELLUCCHIO Prima lo scontro con l’auto che lo precedeva, poi il frontale con il mezzo che sopraggiungeva sulla corsia opposta. Un impatto violentissimo, quello avvenuto ieri sera sulla Ss 10 a Castellucchio, in cui restavano coinvolte tre auto per un totale di sette persone. Ad avere la peggio il conducente della vettura che causava il tamponamento: il giovane veniva elitrasportato all’ospedale di Verona in codice rosso; la prognosi è riservata.