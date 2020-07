Finito il primo lotto di asfalti. Entro ottobre secondo lotto da 250mila euro

POGGIO RUSCO Cantieri aperti a Poggio Rusco, in corso asfaltature di diverse vie del paese. «Nei giorni scorsi, con gli interventi in piazzale Zanardi e in via Carnevale, sono state completate le opere di asfaltatura previste dal primo lotto del Piano strade che hanno riguardato anche la completa riqualificazione del parcheggio della stazione ferroviaria e via Stoppiaro – spiega il sindaco Fabio Zacchi -. Nei prossimi giorni verrà approvato il progetto esecutivo e subito dopo verrà aperta la gara d’appalto del secondo lotto di asfaltature per un importo complessivo di altri 250mila euro. L’intervento sarà finanziato per 160mila euro dal contributo straordinario post Covid di Regione Lombardia che richiede l’inizio dei lavori entro ottobre. Le opere riguarderanno via Segonda, il tratto bianco di via Cantaboa, un tratto di via Stoppiaro nella frazione di Dragoncello e la seconda parte di via Garibaldi. C’è ancora molto da fare ma oltre mezzo milione di euro di asfaltature in un anno è il segno tangibile dell’impegno dell’amministrazione», ha concluso Zacchi.