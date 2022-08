Tennis tavolo – Europei, si ferma ai quarti la corsa di Bernadette Szocs

MONACO DI BAVIERA (Ger) Si è fermata la corsa di Bernadette Szocs nel singolare dei Campionati Europei. L’atleta della Brunetti Castel Goffredo, tds numero 8, è uscita ai quarti, quindi a un passo dal podio, per mano di Sofia Polcanova (tds n. 3), sua compagna di doppio con cui giovedì aveva vinto il titolo europeo. La rumena ha perso per 4-2 (11-6, 4-11, 11-8, 11-6, 6-11, 11-5). Da ricordare che Bernadette, nel doppio misto, accompagnata da Ovidiu Ionescu, nei giorni scorsi aveva conquistato una bellissima medaglia d’argento dopo aver ceduto per 3-1 ai francesi Lebesson e Yuan Ja Nan. Davvero un Europeo entusiasmante per la giovane tesserata del club castellano. Per l’Italia, anche Giorgia Piccolin ha chiuso ai quarti. Un capolinea comunque di grandissimo prestigio. E’ stata battuta per 4-0 (9-11, 8-11, 7-11, 6-11) dalla favorita tedesca Sabine Winter (n. 46 del ranking e n. 14 del seeding), che le ha impedito di emulare Tan Wenling Monfardini, l’ultima italiana ad arrivare in semifinale nel 2008 a San Pietroburgo e a conquistare il bronzo.