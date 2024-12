Gonzaga – Gatti protagonisti nel Padiglione Zero della Millenaria con “Millenium Cat”

Gonzaga Torna alla Millenaria di Gonzaga “Millennium Cat” Esposizione Felina Internazionale in programma domani e domenica al Padiglione Zero: in mostra centinaia di splendidi mici delle razze più belle e rare, gatti che partecipano al campionato mondiale World Cat Federation organizzata da Myou Life e sotto l’egida dell’Associazione Gatti d’Italia.

Si potranno ammirare esemplari di Maine Coon (il gigante d’America), tanti Siberiani (il gatto ipoallergenico), Sacri di Birmania, Scottish Fold (il gatto con le orecchie piegate), Highland Fold, Norvegesi delle Foreste, Blu di Russia, Ragdoll, British, il raro Munchkin (il gatto bassotto) e il Thai, Cornish Rex e altri ancora. Alcuni degli esemplari presenti sono già Campioni del Mondo e verranno premiati. Non mancheranno poi espositori specializzati di prodotti e accessori per la cura degli amici a quattro zampe.

Non possono mancare i volontari di Felix&Co che dal 2015 portano avanti un progetto di sensibilizzazione sulla disabilità felina con lo scopo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su questo delicato tema ancora poco conosciuto. La mascotte dell’associazione, il conosciutissimo Felix il Gatto a trazione Anteriore, ha passato il testimone a Magic e ad altri simpaticissimi e bellissimi gatti disabili che, come lui, sono paralizzati agli arti posteriori con vescica neurologica a seguito di incidenti stradali, cadute da balconi e maltrattamenti. Nel padiglione dedicato alla Expo Felina, si sfideranno i migliori esemplari che saranno valutati da una prestigiosa giuria internazionale composta da 6 membri autorizzata dalla WCF e provenienti dalla Polonia, Bulgaria, Lituania, Italia, Belgio e Olanda: «Siamo molto contenti di ospitare anche quest’anno la manifestazione – commenta il presidente di Fiera Millenaria, Claudio Pasqualini – è una soddisfazione averla e speriamo che questa collaborazione possa continuare anche nei prossimi anni. Anche Millenium Cat, come altre fiere di settore proposte nei padiglioni della fiera va ad intercettare le passioni dei visitatori, ed è su questa linea che si deve continuare, realizzando eventi di grande richiamo non solo per gli espositori e per chi partecipa alla gara, ma anche per tutti gli amanti del mondo felino». Orari di ingresso: dalle 9.30 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). Parcheggio gratuito; info su www.fieramillenaria.it.