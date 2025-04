Calcio Prima Categoria – Serenissima, una stagione anonima. Manini: “Ma l’abbiamo raddrizzata”

RONCOFERRARO La Serenissima di Gianluca Manini (nella foto) ha concluso gli impegni casalinghi di campionato pareggiando 1-1 contro il Porto. I biancazzurri salgono così a 38 punti e dopo la sosta pasquale, domenica 27 aprile, affronteranno in trasferta il Gonzaga, staccato di tre lunghezze in classifica. Una passerella tra due squadre senza più obiettivi. «Il pareggio è un risultato giusto – ha dichiarato Manini -. Il Porto aveva sicuramente più stimoli di noi. Da parte nostra, abbiamo disputato una gara onesta e ho approfittato per far ruotare l’intera rosa a disposizione». Partita con ambizioni importanti, la Serenissima si ritrova ora lontana dalla zona play off a un turno dalla fine della stagione regolare. «Non nego che si poteva fare di più – ammette l’allenatore – ma ci sono state delle difficoltà. Abbiamo dato tutti il massimo per raddrizzare la situazione, che a un certo punto era critica». Manini, subentrato ad Alex Gozzi, non ha ancora definito il proprio futuro: «Non ho ancora parlato con la società – conclude – vedremo quali saranno i programmi per la prossima stagione».