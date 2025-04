L’importanza della prevenzione: il check up medico periodico è vitale

Prendersi cura della propria salute in modo continuativo è una forma d’amore verso sé stessi. Per farlo, è buona abitudine eseguire periodicamente visite e analisi di routine suggerite dalle linee guida governative, come quelle indicate dall’OMS, che definisce il concetto di prevenzione come: “il dare alle persone i giusti mezzi per diventare più padroni della propria salute e per poterla migliorare”.

Prevenire o monitorare eventuali patologie serve quindi a migliorare e a mantenere un buon stile di vita. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità la prevenzione è basata sul corretto stile di vita (alimentazione sana ed equilibrata, assenza di fumo e alcol, riduzione dello stress e una regolare attività fisica) e sull’effettuare tutti gli esami consigliati per la propria fascia d’età, senza trascurare lo studio della storia clinica della propria famiglia per individuare eventuali predisposizioni genetiche a malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, cancro.

Come detto è di vitale importanza la prevenzione in tutte le sue forme. Spesso, però, per sottoporsi ad esami o visite sono necessari più appuntamenti che devono anche combaciare con gli impegni legati al lavoro o alla famiglia. L’idea di un check up “pressoché” completo, da effettuarsi nell’arco di una mattina è senza dubbio un’ottima soluzione per fare prevenzione totale nel minor tempo possibile. In questo caso i costi da sostenere sono diversi perché dovranno essere sborsati in un’unica soluzione.

Nelle due tabelle sottostanti, una riservata agli uomini e una alla donne, sono indicati esami e visite che possono essere effettuati nell’arco di una mattina presso strutture appositamente attrezzate per svolgere tale servizio.

CKECK UP UOMO OVER 40

Esami e controlli che possono essere svolti in una mattina

Il check-up completo uomo è un controllo medico approfondito,

consigliato agli uomini con età superiore ai 40 anni che vogliono

eseguire una valutazione completa sullo stato generale di salute.

• Esami del sangue (GOT o AST, GPT o ALT, Azotemia, Bilirubina

totale e frazionata, Colesterolo totale, HDL e LDL, Creatinina,

Elettroforesi sieroproteica, Emocromo, Fibrinogeno funzionale,

Glicemia, Proteine totali, Tempo di Protrombina, Tempo di

Tromboplastina parziale o aPTT, Trigliceridi, Ferritina, PSA, PCR, Sodio

plasmatico, Potassio plasmatico, Calcio plasmatico e Acido urico,

Gamma GT, Fosfatasi alcalina, VES, FT4, FT3, TSH)

• Esame delle urine

• Ricerca del sangue occulto nelle feci su tre campioni

• Elettrocardiogramma

• Ecografia addominale completa

• EcocolorDoppler dei tronchi sovraortici

• Visita urologica

• Visita internistica conclusiva

• Visita dermatologica

• Visita oculistica

• Ecografia della tiroide

• I non fumatori effettuano anche l’rx al torace. I fumatori effettuano

anche la spirometria e la tac al torace senza mezzo di contrasto.

CKECK UP DONNA OVER 40

Esami e controlli che possono essere svolti in una mattina

Il check-up completo donna è un controllo medico approfondito,

raccomandato a donne a partire dai 40 anni di età che vogliono

effettuare una valutazione sullo stato generale di salute e controlli

ginecologici e senologici in base all’età.

• Esami del sangue (GOT o AST, GPT o ALT, Azotemia, Bilirubina

totale e frazionata, Colesterolo totale, HDL e LDL, Creatinina,

Elettroforesi sieroproteica, Emocromo, Fibrinogeno funzionale,

Glicemia, Proteine totali, Tempo di protrombina, Tempo di Tromboplastina

parziale o aPTT, Trigliceridi, Ferritina, TSH, PCR, Sodio

plasmatico, Potassio plasmatico, Calcio plasmatico e Acido urico,

Gamma GT, Fosfatasi alcalina, VES, FT4, FT3, TSH)

• Esame delle urine

• Ricerca del sangue occulto nelle feci su tre campioni

• Elettrocardiogramma

• Ecografia addominale completa

• EcocolorDoppler dei tronchi sovraortici

• Ecografia pelvica e transvaginale

• Mammografia

• Ecografia mammaria bilaterale

• Visita ginecologica con Pap-test

• Visita internistica conclusiva

• Visita dermatologica

• Ecografia della tiroide

• Le non fumatrici effettuano anche l’rx al torace. Le fumatrici effettuano

anche la spirometria e la tac al torace senza mezzo di contrasto.