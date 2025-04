Glamour, ambiente, denuncia sociale e intimità: Teller si racconta in 400 scatti

SABBIONETA Ci sono tutte le sfaccettature del lavoro di Juergen Teller nella mostra 7 ½ da oggi aperta al pubblico nella Galleria degli Antichi e nella Sala degli Specchi di Palazzo Giardino: il glamour del cinema e della moda, i momenti della giornata condivisi con la moglie e compagna creativa Dovile Drizyte e con la loro figlia Iggy (come il cantante Pop, che è tra le foto), la denuncia sociale, l’attenzione all’ambiente. Temi filtrati (quasi) sempre dall’ironia.

Così accanto all’attrice Maggie Smith e alla top model Kate Moss ci sono i caffè che ogni mattina Teller prepara per la consorte, le periferie variamente popolate, gli ambienti naturali. In parte appesi, o meglio sospesi, sul soffitto della Sala degli Specchi, in parte puntati con degli spilli, come fossero imbastiti, sul lunghissimo tavolo di compensato che fa da base alle oltre 400 immagini in mostra. Una esposizione impegnativa, in tutti i sensi: è molto estesa, ma ogni opera esige che si passi a quella seguente. Mantenendo l’attenzione per assorbirne tutti i particolari. Che sono molti: dai messaggi sui bigliettini lasciati in casa alle etichette dei prodotti. Però di ogni cosa si riesce a cogliere la peculiarità, lo stato d’animo, spesso la casualità del momento che rimane impresso. E che riporta un istante dei sette anni e mezzo vissuti insieme, dal matrimonio in poi, dai due artisti, ieri presenti all’inaugurazione dell’evento. Le foto familiari sono, infatti, particolarmente dirette e testimoniano quanto di personale, perfino di intimo, ci sia in questa rassegna, come ha fatto notare il direttore di Fondazione Sabbioneta Heritage Ezio Zani. Non era semplice affiancare in modo non invasivo la lunga narrazione tra pubblico e privato di Teller, con il suo linguaggio più che mai attuale, agli spazi di Palazzo Giardino, come spiegato dal curatore Mario Codognato. Ma la soluzione di allestimento essenziale e funzionale posta in atto dall’architetto Federico Fedel risolve il dilemma.

Il tutto nell’ambito di una città che per il secondo anno, con l’attività di Fondazione Sabbioneta Heritage, propone il connubio tra antico e contemporaneo attraverso le opere di un autore internazionale. Per il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali è un sogno che si materializza, in grado di rilanciare il centro in un vasto contesto culturale. Partito dall’ambizione di approcciare obiettivi difficili, come evidenziato dal presidente della Fondazione Gianni Fava, che hanno portato a implementare gli investimenti e fruire delle eccellenze del territorio. Così da posizionare Sabbioneta, come ha fatto l’assessora regionale Barbara Mazzali, tra gli elementi che vanno a comporre il Fuori Salone nella settimana (in corso) del Design milanese. E da promuoverla a vetrina per iniziative di ampio respiro.

I primi passi si sono compiuti. Da qui in poi, allora, spazio allo sviluppo delle azioni fino ad oggi messe in campo. Che potrebbe comprendere, ad esempio, una collaborazione con altre realtà culturali del territorio. Tipo quelle esistenti nel capoluogo.

La mostra è realizzata con il sostegno e il patrocinio della Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Sabbioneta e della Fondazione della Comunità Mantovana. Main sponsor sono il Gruppo Tea e Panguaneta Spa. Sono sponsor dell’iniziativa Fondazione Banca Agricola Mantovana, BCC Rivarolo Mantovano, Gruppo Saviola, Bottoli, L.B.M. 1911, Econord, Linea Light, Lorca, Ortofrutticola, Sta, Sarzi Lamiere, De Simoni. Sponsor tecnico ZòE restauro artistico.

Ilaria Perfetti

Orari e biglietti

L’esposizione sarà visitabile da oggi a domenica 23 novembre il lunedì dalle ore 10 alle ore 13; dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18, mentre il sabato, la domenica e nei festivi dalle 10 alle 19, con orario continuato.

Il biglietto d’ingresso, comprensivo di mostra e visita a Palazzo Giardino, ha un costo di €12 (sono previste varie tipologie di riduzioni) ed è in vendita all’Infopoint di Palazzo Giardino (T. 0375 221044, info@turismosabbioneta.org) e online tramite l’App visitsabbioneta.it. Tutte le info su: www.visitsabbioneta.it