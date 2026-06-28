Solferino: l’ufficio postale riapre dopo i lavori di rinnovamento del progetto Polis

SOLFERINO L’ufficio postale riapre al pubblico dopo i lavori previsti dal progetto Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ristrutturazione della sede di via Custoza, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pa grazie all’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei Comuni con meno di 15mila abitanti.

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e soluzioni infrastrutturali a basso impatto ambientale; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi.

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello Obis M. Inoltre, i cittadini potranno richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

