In corsa a Mariana Ferrari e Casaloldo Raschi, a Gazoldo Leoni in forse

MANTOVA – Si stanno definendo sempre più i contorni del panorama elettorale e pre-elettorale nella zona dell’Asolano, in vista dell’appuntamento con le urne dei prossimi 8 e 9 giugno.

Tra i vari Comuni chiamati al voto infatti c’è anche il paese più piccolo della provincia, ovvero Mariana Mantovana. Qui l’attuale sindaco Davide Ferrari ha sciolto le riserve e ha deciso che si ricandiderà. Un quinquennio amministrativo, quello di Ferrari, arrivato dopo poco meno di vent’anni di amministrazione dell’ex sindaco Angelo Rosa, che fu primo cittadino di Mariana dal 1995 al 2004 e poi dal 2009 al 2019.

Pure a Casaloldo sta prendendo forma il panorama pre-elettorale: la sindaca Emma Raschi, interpellata in merito, conferma infatti che anche quest’anno sarà della partita, dopo essere stata eletta il 26 maggio di cinque anni fa (il suo mandato ha fatto seguito a quello dell’ex primo cittadino Sergio Frizzi e ai due consecutivi dell’ex sindaca Patrizia Leorati).

A Gazoldo degli Ippoliti, che dista alcuni chilometri sia da Mariana che da Casaloldo, la situazione invece è ancora in forse. Il sindaco Nicola Leoni infatti non ha ancora sciolto le riserve: “La squadra mi ha chiesto di ricandidarmi – afferma il primo cittadino – ma non ho ancora sciolto le riserve”. Quella di Leoni è in ogni caso una decisione attesa nel giro di breve tempo, considerato il fatto che la scadenza per la presentazione delle liste nei Comuni è il prossimo 11 maggio, ovvero esattamente tra due settimane. Per Leoni sarebbe la quarta candidatura di fila: la sua amministrazione comunale, ininterrotta, è infatti iniziata nel 2009 e sta proseguendo da 15 anni.