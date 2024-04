In dirittura d’arrivo la nuova mensa scolastica di Levata

LEVATA (Curtatone) – Plessi scolastici al centro di diversi cantieri aperti o in arrivo nel Comune di Curtatone: interventi, quelli in questione, volti a rendere, da un lato, più sicuri i plessi grazie agli adeguamenti antisismici e, dall’altro, ad offrire servizi sempre migliori agli studenti come nel caso della realizzazione della nuova mensa scolastica di Levata i cui lavori termineranno in tempo per il nuovo anno scolastico.

Proseguono spediti i lavori alla nuova mensa scolastica della Scuola Primaria di Levata: il cantiere, come spiega l’assessore Cinzia Cicola, si chiuderà nel mese di giugno così da poter garantire l’uso della struttura già per il prossimo anno scolastico. Un’importante opera, questa, che permetterà di offrire un servizio importante – quale, appunto la refezione scolastica – in un ambiente nuovo ed accogliente. Lavori importanti, questi, anche in termini di investimenti per il Comune: la struttura è costata, infatti, complessivamente 880mila euro di cui circa 594mila finanziati tramite Pnrr e 288mila messi a disposizione dall’Ente locale.

Ma per un cantiere in dirittura d’arrivo, un altro è pronto a partire: si tratta degli interventi di adeguamento sismico della Scuola Primaria di Levata (dunque proprio a pochi passi dalla nuova mensa): nello specifico, il progetto consiste in opere prevalentemente esterne con cappotto sismico. Il cantiere, come anticipa l’assessore Cicola, aprirà il prossimo 10 giugno. Un intervento tanto importante quanto lungo la cui realizzazione non impedirà, però il regolare svolgimento delle lezioni. La chiusura del cantiere è, infatti, prevista, così come da cronoprogramma, per il 2025. L’intera opera costerà in questo caso 950mila euro di cui ben 750mila coperti tramite fondi messi a disposizione dal Pnrr e 200mila derivanti da fondi del bilancio comunale.

Quelli in programma alla Scuola Primaria “don Grisoli” di Levata non saranno, però i soli interventi di adeguamento sismico predisposti da Corte Spagnola: gli stessi interventi sono, infatti, già in corso alla Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” di San Silvestro per una spesa complessiva do 1.855.000 euro, interamente coperti da fondi del Pnrr. Il cantiere – aperto lo scorso novembre – dovrebbe, in questo caso, chiudersi entro la fine dell’anno in corso. I lavori, anche in questo caso, consistono nella realizzazione di un cappotto sismico ed opere accessorie, prevalentemente esterne.

Interventi, questi ultimi, che portano, anche grazie ai fondi ricevuti tramite Pnrr, sulle scuole del territorio investimenti per un totale di 2.805.000 euro.