La maggioranza di Casalromano si spacca, il vicesindaco va nell’altra lista

CASALROMANO – L’attuale maggioranza, che sta amministrando il paese da cinque anni e vede come sindaco Roberto Bandera, in vista delle elezioni del prossimo giugno perde un pezzo. Il vicesindaco Mauro Sciena, infatti, ha deciso di ricandidarsi: non nella squadra del sindaco attuale, con cui è stato eletto nel 2019, bensì nella squadra dello sfidante Luca Bonsignore, che di Casalromano è stato sindaco per 15 anni (dal 1999 al 2014) e il cui vicesindaco è stato proprio Bandera.

A dare notizia di tale cambio di rotta, ieri, è stato Sciena stesso con un post sul proprio profilo Facebook. “Carissime concittadine e carissimi concittadini – scrive Sciena – con l’avvicinarci alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, con queste poche righe desidererei fare chiarezza e comunicare la mia futura posizione. Dopo attente riflessioni, e dopo le numerose testimonianze d’affetto e di stima ricevute in questo ultimo periodo per le quali vi sono doverosamente grato, vi comunico orgogliosamente che intendo proseguire la mia personale avventura amministrativa; ho deciso di proseguire la scelta fatta venti anni fa. Ho scelto ancora una volta di affiancare l’entusiasmo, la determinazione e la lungimiranza di Luca Bonsignore. È per questo motivo – conclude il vicesindaco Sciena – che alle prossime elezioni troverete il mio nome nella lista ‘Il paese che vorrei’”.