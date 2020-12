Regole al biogas e al biometano dalla Regione

MANTOVA – La commissione ambiente e protezione della Regione ha approvato nei giorni scorsi la mozione del Movimento 5 Stelle, in materia di diffusione degli impianti di biogas e biometano: «Si tratta di un piccolo passo verso il riconoscimento di alcuni temai, come la differenza del materiale in uscita, per i quali, anche su impulso dei territori, il Movimento si batte da due anni e mezzo. Questa mozione è frutto di un lungo e intenso lavoro, giunto al termine anche grazie al presidente Pase – commenta il consigliere Andrea Fiasconaro (M5S) –. Certo il risultato è frutto di una mediazione che ammorbidisce alcuni passaggi che avremo voluto maggiormente stringenti».

Ora spetta a chi governa la Regione prendere atto di quanto votato e agire nella direzione indicata dalla commissione, aggiunge Fiasconaro: «Con questa mozione invitiamo la giunta a prevedere parametri tecnico-economici, da valutare in sede di tavolo tecnico fra le direzioni generali e gli enti preposti, attraverso i quali stabilire o meno la sostenibilità di ogni futuro progetto relativo a un nuovo possibile impianto. A una pianificazione volta a evitare concentrazioni di impianti e impatti cumulativi. A mantenere alta l’attenzione e i controlli relativi alla qualità di aria, acque e suoli in prossimità degli impianti esistenti. Nel complesso si tratta di un passo nella direzione corretta», conclude Fiasconaro.