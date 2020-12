Il mogliese Paolo Grillenzoni sul palco di Bocelli per “Believe in Christmas”

PARMA – Un’esperienza senza precedenti. È questo l’unico modo per provare a definire cosa deve aver provato Paolo Grillenzoni, percussionista mogliese, che sabato sera ha condiviso il palcoscenico con niente meno che Andrea Bocelli. L’occasione è stata lo spettacolo “Believe in Christmas”, andato in diretta a livello mondiale in modalità streaming, in cui Bocelli si è esibito in diretta dal Teatro Regio di Parma, proponendo un repertorio totalmente natalizio.

Repertorio, peraltro, in cui il tenore è autentico maestro e rodato showman, come dimostrano alcuni suoi special (indimenticabile quello con i Muppets che spesso va in onda durante le festività su Sky) e suoi concerti che in questi ultimi anni hanno impreziosito le case, gli stereo e le vite di milioni di persone tra la Vigilia, Natale e Santo Stefano.

“Believe in Christmas” è stato un concerto inedito, seguito da migliaia di persone in tutto il mondo sulla piattaforma Driift e con la direzione creativa di Franco Dragone, già regista degli spettacoli del Cirque du Soleil.

Oltre a Bocelli, sul palco sono salite anche altre star internazionali, come Cecilia Bartoli, Clara Barbier Serrano, Anastasiya Petryshak e il bluesman reggiano Zucchero Fornaciari, tutte accompagnate dell’orchestra sinfonica di cui fa parte Paolo Grillenzoni. Il 32enne musicista di Moglia, cresciuto nella banda comunale “Giuseppe Verdi”, non è nuovo ad esperienze di questo calibro, viste alcune sue esibizioni in questi anni in contesti di assoluto pregio come la “Fenice” di Venezia, il “Pavarotti” di Modena, il “Donizzetti” di Bergamo e gli “Arcimboldi” di Milano, senza dimenticare importanti esperienze all’estero e le performance con i Tempo Primo, quartetto di percussionisti fondato dallo spesso Paolo Grillenzoni. Che, dopo aver condiviso il palco con Bocelli, aggiunge un altro nuovo traguardo alla sua già importantissima carriera; niente male come regalo di Santa Lucia.