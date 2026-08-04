Festival del Riso 2026 a Castel d’Ario: quattro giorni tra il celebre Riso alla Pilota, il concorso “Spiga d’Oro”, musica, luna park e Notte Bianca

Se pensate che tutti i risotti siano uguali, probabilmente non siete mai stati a Castel d’Ario. Qui il riso non è semplicemente un ingrediente: è una tradizione, una storia di famiglia e, soprattutto, un motivo più che valido per organizzare un fuoriporta nel cuore della pianura mantovana.

Dal 22 al 25 agosto 2026, il borgo ospita la 14ª edizione del Festival del Riso, nell’ambito della tradizionale Fiera d’Agosto: quattro serate dedicate ai sapori del territorio, alla convivialità e alla cultura gastronomica locale. Piazza Garibaldi e Piazza Castello tornano a riempirsi di tavolate, profumi e visitatori pronti a lasciarsi conquistare da uno dei simboli della cucina mantovana.

Il protagonista assoluto è naturalmente il Concorso di Risotti “Spiga d’Oro”, la sfida culinaria che ogni sera mette a confronto interpretazioni diverse di uno dei piatti più iconici della tradizione. Un’occasione per degustare ricette originali, confrontare sapori e, perché no, eleggere il proprio risotto preferito.

Quest’anno il percorso gastronomico è un vero viaggio tra tradizione e creatività. Si potranno assaggiare il raffinato Risotto con zafferano, prosecco e gamberetti, il profumato Risotto ai funghi porcini, il tradizionale Risotto con Pèssin De.Co., il celebre Risotto con le rane, autentica specialità della cucina di pianura, il Riso con i Saltarei De.Co., il classico Risotto all’Isolana De.Co., il goloso Risotto con cacio, pepe e pancetta croccante, l’intenso Risotto Oro di Sicilia, impreziosito dai sapori mediterranei, e il Risotto con radicchio, speck e Monte Veronese, che unisce il gusto deciso del formaggio veronese alla dolcezza del radicchio.

A prepararli saranno Pro Loco, associazioni, riserie, aziende agricole e chef provenienti da diverse realtà del territorio, rendendo il concorso un’occasione per scoprire non solo ricette diverse, ma anche le tante sfumature della cultura gastronomica tra Mantova e Verona. La premiazione della “Spiga d’Oro” si terrà martedì 25 agosto.

Ma se c’è un piatto che racconta davvero l’identità di Castel d’Ario, è il celebre Riso alla Pilota De.Co., protagonista ogni sera della manifestazione.

Le sue origini affondano nel lavoro delle antiche riserie mantovane. Il nome deriva infatti dai “piloti”, gli operai addetti alla pilatura del riso che, non potendo interrompere il lavoro, inventarono un metodo di cottura semplice quanto ingegnoso: il riso veniva cotto per assorbimento e lasciato riposare ben coperto, così da completare lentamente la cottura senza disperdere il calore.

Il condimento è quello che ancora oggi rende questo piatto inconfondibile: il pistume, un trito di carne di maiale sapientemente speziato, capace di trasformare pochi ingredienti in una ricetta che da oltre un secolo rappresenta una delle eccellenze della cucina mantovana.

Naturalmente il Festival del Riso è molto più di un evento gastronomico. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti Luna Park, spettacoli gratuiti e appuntamenti pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età.

Il programma si apre sabato 22 agosto con l’esposizione di auto americane in Piazza Garibaldi dalle ore 18.00, seguita alle 21.30 dal DJ set di DJ Albiero. Dalle 23.30 Piazza Castello ospiterà la Notte Bianca con “Quelli che andavano al Caravel”, una serata dedicata ai grandi successi della disco music.

Domenica 23 agosto, alle 21.30, Piazza Garibaldi si trasformerà nel palcoscenico dei Rock

& Drive, con uno spettacolo che rende omaggio ai grandi classici del rock.

Lunedì 24 agosto, alle 22.00 in Piazza Castello, sarà la volta del Festival Dance 90/2000 – Cartoon Dance, un viaggio nelle hit che hanno segnato un’intera generazione, tra musica dance e sigle dei cartoni animati.

Gran finale martedì 25 agosto con Radio Pico Weekendance alle 21.30 in Piazza Garibaldi. Alle 23.45 è prevista l’estrazione della Tombola, con un montepremi di 2.500 euro, seguita dallo spettacolo pirotecnico che chiuderà la manifestazione.

Passeggiare per Castel d’Ario significa anche scoprire un borgo ricco di storia, circondato dalle campagne dove il riso viene coltivato da generazioni. Il centro storico conserva l’impianto medievale, mentre il castello che dà il nome al paese ricorda le antiche vicende dei Gonzaga e del territorio mantovano. Qui nacque anche Tazio Nuvolari, leggenda dell’automobilismo mondiale, al quale il paese dedica un museo e numerosi richiami lungo le vie del centro.

Tra una degustazione e l’altra vale la pena concedersi una passeggiata tra le piazze, le vie del borgo e il paesaggio della pianura, dove l’acqua delle risaie disegna uno scenario unico soprattutto a fine estate.

Il Festival del Riso è l’occasione ideale per vivere un territorio che ha fatto della cultura del riso uno dei propri simboli. Perché dietro un semplice piatto di risotto non ci sono solo ingredienti, ma il lavoro di intere generazioni, una tradizione ancora viva e una comunità che ogni anno la celebra con orgoglio.

E poi diciamolo: l’estate sta finendo, ma c’è ancora tempo per concedersi un ultimo fuoriporta. Meglio se con un piatto di Riso alla Pilota davanti. Buon appetito!