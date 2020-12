Torna “Canto di Natale” con l’Accademia Campogalliani

MANTOVA – L’affetto e le richieste del pubblico hanno portato l’Accademia Teatrale Campogalliani ad attivare una ulteriore iniziativa, che si aggiunge ai tre spettacoli già in programma on line, dal 21 al 23 dicembre, come spiegato dalla direttrice artistica Maria Grazia Bettini.

Si tratta della visione gratuita del “Canto di Natale”, dal romanzo di Charles Dickens, classico successo della compagnia, il 25 e 26 dicembre.

Una registrazione della rappresentazione teatrale è stata appositamente rielaborata per la piattaforma zoom e dal 24 sarà possibile vedere sui social il link cui collegarsi per godere della performance, dalle 17.

Dal 20 dicembre, invece, sarà disponibile il link per gli altri spettacoli, per i quali la piattaforma zoom è già stata aumentata, in modo da consentire l’accesso a un numero maggiore di spettatori.

Il “Canto di Natale”, nei programmi dell’Accademia, sarebbe dovuto diventare una sorta di appuntamento festivo fisso con il pubblico: per quest’anno semplicemente si muta la formula di approccio, sperando che dal 2021 si possa ripartire con la magia del racconto sul palco, in presenza.

La storia è portata in scena dalla Campogalliani tramite un ampliamento dello spazio teatrale, costruito su più livelli grazie ad una serie di proiezioni, giochi di luce ed effetti speciali, per poter mostrare i vari ambienti, aspetti, personaggi della favola.

E rendere il tutto più suggestivo e misterioso. Si tratta pur sempre di un incontro con dei fantasmi.

Anche i costumi, realizzati per l’occasione, contribuiscono a rendere tutto più fascinoso. L’Accademia, infatti, annovera nel suo patrimonio anche una sartoria teatrale e il magazzino dei capi ammonta a circa 2000 meravigliosi esemplari, custoditi nel tempo. Per i giorni del 5 e 6 gennaio invece online andrà Il Fantasma di Canterville. La compagnia ha in serbo un’altra sorpresa: lo spettacolo “L’aviatore”, tratto da un lavoro di Frederick Forsyth , con traduzione e riduzione teatrale di Chiara Prezzavento, debutterà on line, solo per i circoli aeronautici. La produzione, che faceva parte del cartellone 2020/2021 sospeso dal provvedimento governativo, sarà proposta nella versione arricchita anche da un racconto sulla vita dell’aviatrice Amelia Earhart. Auspicando che in periodi migliori la pièce possa essere portata ai circoli, e pure al pubblico mantovano, durante un tour reale anziché virtuale.

Intanto, il prossimo appuntamento sul web con gli eventi realizzati dall’Accademia teatrale è fissato per il 21 dicembre, con “Donne da palcoscenico”. A seguire “Natale con delitto”, il 22 dicembre e “Un Natale da favola” il 23.