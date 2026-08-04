Calici di stelle nella notte di Volta Mantovana

Pregiati vini mantovani delle cantine Bertagna, Casa Primavera, Fratelli Campagnari, Ricchi e Tenuta Maddalena accompagnano le gustose portate previste per la cena. Dopo un cocktail di benvenuto preparato dall’Osteria Gonzaga, sarà il momento del menù, creato con la collaborazione di Gastronomia La Rondinella, Azienda Agricola Corte Aquileia, Panificio Artigianale Pezzini, Trattoria Casa Mia, Catering La Domestica con Cremochef88 e Pasticceria Martini.

Non mancheranno i capunsei, i tipici gnocchi di pane che rappresentano una delle eccellenze della tradizione culinaria voltese e mantovana: quest’anno saranno preparati con un tradizionale sugo alle erbette.

Tra una portata e l’altra i commensali saranno allietati dal suggestivo spettacolo con la sabbia di Nadia Pretto, dalla musica dal vivo dell’Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici e dalle voci dei cantanti lirici Stefano Armani e Romina Novis.

A rendere la cena ancora più speciale, in attesa delle stelle cadenti del 10 Agosto, saranno presenti i Sommelier di AIS (Associazione Italiana Sommelier), pronti ad accompagnare i commensali in un appassionante racconto alla scoperta del vino mantovano, assoluto protagonista della serata, e delle sue cantine.

La serata del 10 agosto diventa così un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, con un cielo che si illuminerà di meteore, rendendo ancora più magica l’esperienza. Informazioni sull’acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito palazzogonzaga.it.